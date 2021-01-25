Кустанай, Казахстан, , 15:32 — REGNUM Главный государственный санитарный врач Кустанайской области Казахстана ужесточил ограничительные меры для учебных заведений региона, сообщили в телеграм-канале межведомственной комиссии.

В частности, в очном режиме разрешается работать лишь школам с числом учащихся не более 180 человек. Ранее разрешалась работа школ с числом учащихся не более 300 человек.

Кроме того, студенты колледжей смогут учиться только в дистанционном формате. Ранее разрешалось очное обучение студентов первого курса.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля в Казахстане начнется массовая вакцинация медицинских работников. Последние две недели в республике растет число новых случаев заражения коронавирусом.

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