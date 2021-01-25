Москва, , 15:19 — REGNUM Похолодание до −2…−7 °С в столице России ожидается в ближайшие выходные. Об этом 25 января сообщила главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

Зима в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Похолодание ожидается в конце этой недели. Оттепельная погода днем сохраняется до пятницы (29 января — ред.) включительно. В субботу (30 января — ред.) уже минус 2 — минус 7 градусов», — приводит ее слова ТАСС.

Также синоптик утончила, что данное похолодание наступит в результате деятельности холодного циклона.

Кроме того, Макарова отметила, что, помимо похолодания, к выходным в Москве будет пониженное атмосферное давление.

«Если сегодня давление около нормы, то в течение недели оно будет постепенно падать, но заметно. Оно опустится до 730 мм рт. ст., а норма у нас 747 мм рт. столба», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в ночь на 25 января в столице России была зафиксирована наиболее высокая температура воздуха для этой даты за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений.