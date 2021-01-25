Брюссель, , 15:58 — REGNUM Европейская комиссия рекомендует пускать въезжающих на европейскую территорию из третьих стран только при условии, что они сдали тест на коронавирус не ранее чем за 72 часа до поездки. Об этом еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон заявила 25 января на пресс-конференции в Брюсселе.

Коронавирус. Тест Иван Шилов © ИА REGNUM

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Она призвала унифицировать требования к приезжим, так как сейчас в странах Евросоюза действуют разные правила. Государствам ЕС нужно обязать путешествующих предоставлять отрицательный ПЦР-тест.

«Необходимо, чтобы тест был сдан не ранее чем за 72 часа до поездки», — подчеркнула Йохансон.

В Еврокомиссии также рекомендуют разработать единую анкету для въезжающих пассажиров. Она поможет контролировать распространение вируса SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания AstraZeneca предупредила Еврокомиссию, что уменьшит вдвое поставки вакцины от коронавируса по контракту с Евросоюзом в первом квартале 2021 года.

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