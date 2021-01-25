Красногорск, , 15:14 — REGNUM В понедельник, 25 января в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» проходит церемония старта Российской национальной премии «Студент года — 2021» и образовательной смены премии. Премия является совместным проектом Российского Союза Молодежи и президентской платформы «Россия — страна возможностей». Премия проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодёжи.

Мастерская управления «Сенеж» будет принимать победителей премии «Студент года» второй раз. В этом году участники за три дня — с 25 по 27 января, смогут прокачать профессиональные и личностные навыки, в том числе навыки публичных выступлений, научатся работать с командой, познакомятся с принципами персонального брендирования.

«В Мастерскую управления Сенеж приезжают именно те люди, которые хотят много узнавать, много познавать, принимать новую информацию. И мы очень рады, что именно в Сенеже мы сегодня приветствуем новую образовательную смену. Мы понимаем, что 25 января традиционно начинаются каникулы, однако ребята приехали сюда, им м ы верим, что наши образовательные программы, наши новые образовательные программы, которые мы готовим совместно с министерством образования и президентской платформой «Россия — страна возможностей», мы начнем реализовывать, и ребята будут первыми, кто это увидит», — отметила перед церемонией открытия проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина.