Роквилл, США, , 15:04 — REGNUM Энтузиаст с ником FlyingParticle добавил в игру TES V: Skyrim VR гравитационные перчатки. Об этом 25 января сообщает портал Shazoo.

Специальные перчатки меняют способ взаимодействия персонажа с предметами: теперь герой сможет притянуть необходимую еду, оружие или броню без использования телекинеза и даже сможет грабить прохожих на небольшом расстоянии. При этом полезные объекты можно будет добавить к себе в инвентарь, просто закинув руку назад.

Напомним, TES V: Skyrim VR — это версия игры The Elder Scrolls V: Skyrim для гарнитур виртуальной реальности. Её релиз состоялся в ноябре 2017 года.

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