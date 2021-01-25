Элиста, , 15:04 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие двое суток от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались три человека. Об этом сообщает региональный оперштаб 25 января.

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За весь период пандемии в республике жертвами COVID-19 стали 240 пациентов.

ИА REGNUM напоминает, что всего в Калмыкии установлено более 17 тыс. случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Успешно прошли лечение от COVID-19 и выписаны с выздоровлением около 14,5 тыс. пациентов.

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