Москва, , 15:08 — REGNUM Свои соболезнования по поводу смерти актера и стендап-комика Александра Шаляпина, который ранее скончался в Москве, выразил 25 января его коллега Илья Соболев.

«Очень хороший был парень. Очень позитивный. Мы с ним дружили. В «Убойной лиге» он был еще давно-давно, лет 12 назад. Выступал в «Comedy Баттл», — рассказал он в интервью ФАН.

Также Соболев рассказал, что покойный был оригинальным комиком, артистично показывавшим свои номера, так как, по его мнению, Шаляпин был актером по своему внутреннему ощущению и потому мог сниматься в эпизодах фильмов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что актер и стендап-комик Александр Шаляпин умер в возрасте 42 лет в Москве.