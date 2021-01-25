Челябинск, , 15:01 — REGNUM В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Его завели по материалам прокуратуры, сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, должностные лица одного из МУПов необоснованно дали коммерческой организации заключить договор аренды подземного перехода, расположенного на пересечении Свердловского тракта и улицы Черкасской. Сейчас идут следственные действия. Выясняются обстоятельства произошедшего.

По сведениям областной прокуратуры, подземный переход был передан в аренду с условием использовать его по целевому транспортному назначению, не предоставлять другим лицам, а также не совершать никаких сделок без письменного разрешения арендодателя. При этом оказалось, что в течение нескольких лет там торгуют 20 предпринимателей, которые вносят ООО арендную плату.