Тбилиси, , 15:03 — REGNUM Жителей Тбилиси, пострадавших от действия карантинных ограничений, призвали прийти на протестный митинг к зданию правительства Грузии. Объявление было опубликовано 25 января на странице неправительственной организации Mountain Resort Shield в соцсети Facebook.

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Акция запланирована на 26 января. Начало назначено на 15:00 по тбилисскому времени (14:00 мск).

Организаторы акции требуют от властей разрешить работу горнолыжным курортам, возобновить очное обучение в школах и отрыть детские сады, а также возобновить работу общественного транспорта.

«Мы заявляем, что мы не относимся к группам, которые игнорируют существование COVID-19, — говорится в объявлении. — Мы поддерживаем европейский подход к ограничениям, который на самом деле учитывает социальные потребности и интересы людей».

Напомним, протестный митинг с требованием отменить карантинные ограничения проходил возле правительства Грузии 24 января. Его участники заявили, что проведут подобную акцию снова, если их требования не будут выполнены в течение 48 часов.

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