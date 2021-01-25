Санкт-Петербург, , 15:11 — REGNUM Качество сосисок популярных торговых марок, проверенных Санкт-Петербургской общественной организацией потребителей «Общественный контроль», оставляет желать лучшего. В нескольких сосисках нашли ДНК курицы, коллаген и камедь.

Как уточнили в организации, большинство образцов соответствует требованиям государственного стандарта, однако в ходе экспертизы выяснилось, что три изготовителя грубо нарушают требования законодательства и фактически «обманывают потребителей».

Для начала «Общественный контроль» установил, что доля образцов, не соответствующих обязательным требованиям ГОСТ 23 670−2019 «Изделия колбасные вареные мясные. Технические условия» (определяет состав вареных колбас и сосисок отечественного производства, — прим. ред.), возросла с 20% 2019 года до 30% на конец декабря 2020 года.

Так, в сосисках «Молочные» от новосибирского производителя обнаружены ДНК курицы и загуститель камедь, не предусмотренный рецептурой ГОСТа. Это не обязательно говорит о том, что в сосиски добавляют куриный фарш, возможно, что это загрязнение технологического оборудования другим видом мясного сырья. А вот в сосисках «Молочных» у нескольких крупных производителей Московской области, кроме ДНК курицы, был обнаружен коллагеновый животный белок.

«Материалы проверки, свидетельствующие о выявленных фактах нарушений при изготовлении и реализации сосисок, «Общественный контроль» направил в Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу для принятия мер административного реагирования», — уточнили в «Общественном контроле».

Однако, согласно протоколам испытаний, требованиям ГОСТ 23 670−2019 соответствуют сосиски семи изготовителей: «Сливочные» от известных торговых марок Петербурга, Москвы и Ленобласти.