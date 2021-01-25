Элиста, , 14:57 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние двое суток положительный результат теста на коронавирус получили 143 человека, за истекшие сутки — 71 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб 25 января.

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В настоящее время снизилась нагрузка на ковидные госпитали, где лечение получают 770 пациентов с COVID-19 (для сравнения: по данным на 23 января, в стационарах находились 783 пациента). Состояние 26 человек врачи оценивают как тяжёлое, из них 17 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. 169 человек находятся в госпиталях для долечивания. На самоизоляции по месту жительства остаются 4 тыс. 216 жителей Калмыкии.

За весь период пандемии в регионе зарегистрировано 17 тыс. 39 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выписаны с выздоровлением 14 тыс. 448 переболевших COVID-19.

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