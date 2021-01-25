Самара, , 15:12 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров поддержал идею изготовления для школ области 3Д-моделей артефактов, которые были обнаружены в регионе. Об этом 25 января сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что студенты Национального исследовательского университета им. Королева предложили изготавливать для школ области 3Д-модели артефактов, обнаруженных на территории губернии. Это идею поддержал глава области Дмитрий Азаров на встрече со студентами.

Отмечается, что эта идея является совместным проектом технической лаборатории 3Д-проектирования вуза и студентов-археологов исторического факультета. Они готовы производить копии артефактов, которые находятся на хранении в музеях.

Студенты считают, что копии помогут школьникам лучше узнать и понять историю губернии, а также традиции и уклад предков.

Азаров поблагодарил студентов за эту идею.

«Благодаря таким примерам история оживает. Это крайне важно для школьников. Кроме того, очень важно, когда есть тандем между «физиками и лириками» и создаются такие совместные проекты. Однозначно, нужно это активно внедрить в наших школах», — подчеркнул Азаров.

В связи с этим он дал поручение областному министерству образования проработать данный вопрос.

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