Чебоксары, , 06:02 — REGNUM В Чувашии за год планируется достроить шесть дошкольных образовательных учреждений, при этом проектируется ещё десять социальных объектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии Чебоксар по итогам планёрки в мэрии.

Строительство школы в Чебоксарах Cap.ru

В региональной столице в настоящее время строятся шесть детских садов и одну школу. Ещё десять социальных объектов находятся в стадии проектирования, в том числе пять дошкольных образовательных учреждения. В администрации уточняют, что по двум детским садам (микрорайон Садовый) получено положительное заключение государственной экспертизы, по трём (один — в Грязевской стрелке, два — в Новом городе) документы о соответствии планируется получить во втором квартале 2021 года.

«По проектированию пяти школ (в 14-м микрорайоне, Радужном, Солнечном, Акварели и Университетском-2) ведутся работы по включению в концессионное соглашение с банком ВЭБ. РФ», — говорят в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Чебоксарах детские сады возводятся в микрорайонах Радужный, Университетский-2, Благовещенскй, Альгешево, Солнечный и 14-м микрорайоне. Школа, которую чебоксарские власти позиционируют как «самую большую в Поволжье» и которая рассчитана на 1650 детей, возводят в микрорайоне Садовый. При этом к «школьному» подрядчику у мэрии вопросы в части отставания от графика строительства.