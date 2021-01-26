Москва, , 09:19 — REGNUM Заявление члена Совфеда Александра Башкина о том, что необходимо ввести законодательную норму о возможности внесудебной блокировки сайта в том случае, если на нём ведётся треш-стрим, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили свою позицию 25 января в социальной сети Facebook.

«Давно пора помойку эту прикрыть», — считает Юлия М.

Многие пользователи однозначно поддержали намерение сенатора. По их видению, данные меры было необходимо вводить уже давно, ещё до трагических событий во время интернет-трансляций.

«Давно пора уже было регистрировать этот вопрос. Всё так медленно, всё с опозданием», — написала Любовь В.

Некоторые комментаторы предположили, что законодательная инициатива будет использоваться по непрямому назначению. Граждане предположили, что, таким образом будет пресекаться доступ к трансляциям оппозиционеров.

«Будет удобно блокировать неугодные прямые трансляции», — пишет Dmitry R.

Тем не менее, большинство комментаторов выступило за запрет треш-стримов. Люди уверены, что такие трансляции наносят вред, как зрителям, так и самим стримерам. Но, помимо прочего, следует чётко определить критерии для запрета, чтобы инструмент не стал использоваться для цензуры неугодных лиц.

«Я за. Но только по определенным признакам. И нужна адекватная возможность для разблокировки. Что не было внесудебной вакханалии. Большой брат заткнул рот Трампу — мы не должны следовать тоталитарным тенденциям, исходящих от глобальных компаний и неадекватов живущих на капитолийском холме», — поделился мнением Сергей Е.

Напомним, 25 российский сенатор Александр Башкин предложил на уровне закона установить возможность внесудебной блокировки сайта в том случае, если на нём ведётся треш-стрим — видеотрансляция, в ходе которой участники совершают аморальные или наносящие вред здоровью действия.