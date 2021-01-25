Нальчик, , 14:38 — REGNUM В Кабардино-Балкарии число выздоровевших от COVID-19 достигло 17 044 человек. За прошедшие сутки сумевших справиться с болезнью стало больше еще на 83 человека, сообщили 25 января в федеральном оперативном штабе.

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Новых случаев заражения опасным вирусом за тот же день было подтверждено 90. Это наименьший показатель за последние месяцы. Общее число носителей инфекции достигло 18 245 человек.

Выросл на два случая также и показатель смертности. Общее число умерших от COVID-19 достигло в Кабардино-Балкарии 317.

В настоящее время в госпиталях проходят лечение 1154 пациента, в реанимациях находятся в тяжелом состоянии 82 из них.

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