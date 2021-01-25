Варшава, , 14:37 — REGNUM CD Projekt RED предложила геймерам способ «обойти» критическую ошибку в Cyberpunk 2077, которая мешала продолжить прохождение игры. Разработчики описали его 25 января на официальном сайте компании.

Для избавления от ошибки геймерам нужно загрузить то сохранение, в котором Ви и Такэмура ещё не покинули офис Ваккако. После этого нужно завершить диалог с Такэмурой и дождаться, пока задание обновиться. Далее необходимо пропустить следующие 23 часа и дождаться звонка Такэмуры — тогда проблема должна решиться, и прохождение можно будет продолжить.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, последний патч для Cyberpunk 2077 добавил в игру критическую ошибку, которая не позволяла продолжить прохождение. Во время миссии «Вниз по дороге» Такэмура звонил Ви и просто молчал в трубку, не позволяя дальше следовать по заданию.

Читайте ранее в этом сюжете: Комиксы по игре Dota 2 впервые выпустят на русском языке

Читайте развитие сюжета: Любого персонажа Cyberpunk 2077 теперь можно сделать своим напарником