Псков, , 15:08 — REGNUM В Псковской области за прошедшие сутки выявили 145 новых носителей коронавируса, что на 53 человека больше, чем сутками ранее. Об этом 25 января сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась — все новости»

Кроме того, за прошедшие сутки в регионе выписаны по выздоровлению 36 человек, а также зарегистрирован еще один летальный исход от COVID-19.

Всего с начала пандемии в Псковской области было выявлено 28 710 инфицированных жителей, из них 16 349 выздоровели, умерло 122 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: На Псковщине вместе с ростом числа выздоровевших растёт и смертность