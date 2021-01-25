Екатеринбург, , 14:36 — REGNUM В Екатеринбурге проведут мероприятия, приуроченные к Международному дню памяти жертв Холокоста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии города.

В частности, будет представлен проект «Карта памяти: История Холокоста». В кинокультурном центре «Омега» зажгут свечи в память о жертвах Холокоста. Там же организуют онлайн-выставку «Женщины в концлагере Аушвиц» и показ документального фильма «Холокост — клей для обоев?»

В ближайшие дни в городе пройдут ещё несколько памятных мероприятий. В Екатеринбурге продемонстрируют фильм «Я еврей. Я с Урала». Для молодёжи и школьников состоится флешмоб «#МыПомним». Кроме того, в учебных учреждениях города пройдут Zoom-конференции «Классный час» на тему Холокоста.

Наконец, дан старт конкурсу эссе и иллюстраций «Память семьи», который продлится до 19 апреля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее память жертв Холокоста почтили в Башкирии.

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