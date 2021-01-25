Нижний Новгород, , 14:31 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 25 января выявили 2822 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Накануне было выявлено 2824 новых носителя коронавируса.

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Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 446 477 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 488 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Пермском крае — 297, в Самарской области — 283, в Саратовской области — 250, в Ульяновской области — 239, в Пензенской области — 220, в Кировской области — 205, в Удмуртии — 184, в Оренбургской области — 171, в Башкирии — 168, в Чувашии — 102, в Татарии — 87, в Мордовии — 82, в Марий Эл — 46.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 81 625 случаев, в Ульяновской области — 42 528, в Саратовской области — 41 706, в Самарской области — 38 582, в Пермском крае — 38 069, в Оренбургской области — 33 075, в Пензенской области — 31 360, в Кировской области — 31 280, в Удмуртии — 24 581, в Башкирии — 23 242, в Чувашии — 18 914, в Мордовии — 15 577, в Татарии — 15 538, в Марий Эл — 10 400.

Полностью выздоровел 384 771 житель округа, за последние сутки выписаны 2442 человека. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 8352 человека, за минувшие сутки скончались 56 жителей Поволжья, накануне сообщалось о 69 летальных случаях в округе.

Значительное расхождение — больше чем на 140 случаев — с данными регионального штаба по числу смертей от COVID-19 по-прежнему наблюдается в Удмуртии. Так, по данным штаба республики на 25 января, от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 328 человек, в течение минувших суток летальных случаев не регистрировалось. При этом, по данным общефедерального штаба на аналогичную дату, — 473 жителя Удмуртии умерли с начала пандемии, четыре человека — за последние 24 часа.

Отметим, весной максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев. Абсолютный максимум прироста зараженных за сутки наблюдался по состоянию на утро 24 декабря — 3068 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 января в России подтверждено 3 738 690 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 19 290 новых носителей SARS-CoV-2, что стало одним из самых низких показателей прироста инфицированных с ноября. Полностью выздоровели 3 150 763 жителя России, за сутки выписаны 19 003 человека. 69 918 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 456 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 518 009 человек.