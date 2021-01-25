Найроби, , 14:38 — REGNUM В Кении зарегистрировали 85 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки, передаёт Citizen TV со ссылкой на заявление представителя министерства здравоохранения.

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По информации журналистов издания, за последние 24 часа в стране было проведено 2985 тестов на коронавирус, в результате чего общее число подтвержденных случаев заражения вирусом достигло 99 983. Днём ранее в Кении выявили 129 случаев заражения коронавирусом.

Отмечается, что еще четыре пациента умерли от COVID-19, в результате чего число погибших достигло 1744 человек. По последним данным, 33 пациента выздоровели от заболевания. В настоящее время общее число выздоровлений составляет 82 969 человек.

По данным министерства здравоохранения страны, 545 пациентов госпитализированы в различные медицинские учреждения по всей стране, в то время как 1568 лечатся на дому.