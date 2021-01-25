Белгород, , 17:37 — REGNUM В Белгородской области 25 января подтверждено 175 случаев заражения коронавирусом — это на пять меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 13 человек, пять пациентов скончались. За сутки записались на вакцинацию 208 жителей, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В стационарах находятся 1127 человек, в том числе 48 пациентов на ИВЛ. Лечатся амбулаторно 2945 граждан, на самоизоляции — 10 тыс. 105 жителей региона. Всего в Белгородской области подтверждено 26 тыс. 413 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 22 тысячи человек, 341 пациент скончался от осложнений.

Двукратную вакцинацию от COVID-19 прошли 1238 человек, получили один компонент уже 5666 добровольцев. Всего на прививки записались 13 тыс. 250 жителей.