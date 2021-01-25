Ставрополь, , 14:28 — REGNUM На Ставрополье впервые за последние месяцы не скончалось за сутки ни одного человека с диагнозом COVID-19. На протяжении последних недель показатель умерших не опускался ниже шести-восьми человек в день. Общее число случаев летального исхода в крае достигло 897. Такие данные привел 25 января федеральный оперативный штаб.

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Всего за все время пандемии коронавируса в Ставропольском крае заразились опасной инфекцией 41 090 человек. Это самый большой показатель в СКФО. За минувшие сутки число носителей коронавируса увеличилось еще на 237 пациентов. За это же время выздоровел 36 831 житель края (+88).

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе с начала массовой вакцинации привито от коронавируса уже более 8,6 тыс. человек. Свыше 1,5 тыс. записались на прививку.