Тбилиси, , 14:26 — REGNUM Сотрудники полиции в Грузии за прошедшие сутки выписали 729 штрафов за неисполнение мер по профилактике пандемии. Об этом 25 января сообщает пресс-служба МВД Грузии.

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По данным ведомства, 88 человек в стране были задержаны правоохранителями на улице во время комендантского часа, действующего с 21:00 до 05:00. За это нарушителям выписали штраф в размере 2000 лари (около $600). Также 641 человека оштрафовали на 20 лари (около $6) за нарушение режима ношения масок.

В МВД призывают жителей соблюдать установленные ограничения и напоминают, что при повторных нарушениях может наступить уголовная ответственность.

Как передавало ИА REGNUM, на прошлой неделе в правительстве Грузии сообщили, что карантинные ограничения в стране начнут постепенно снимать с 1 февраля. Действие комендантского часа продлили до 1 марта.

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