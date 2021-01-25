Москва, , 14:25 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции в Москве пошло на спад. Об этом 25 января заявил мэр столицы Сергей Собянин, сообщает ТАСС.

Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Такую оценку сложившейся в городе ситуации Собянин сделал вовремя посещения госпиталя для больных COVID-19 на ВДНХ. По его словам, на данный момент в Москве по сравнению с другими городами действует минимальное количество ограничений, связанных с профилактикой коронавирусной инфекции.

«Сегодня можно уже с уверенностью сказать, что пандемия пошла на спад. Мы начали постепенно, шаг за шагом, открывать город для нормальной жизни», — заявил Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что в регионе зафиксировано рекордное количество выписанных из госпиталей пациентов, переболевших COVID-19.

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