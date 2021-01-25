Козельск, Калужская область, , 14:26 — REGNUM В Калужской области за сутки подтверждён один летальный исход среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 25 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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От осложнений, вызванных COVID-19, умер житель Козельского района 1951 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 209 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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