Минск, , 14:17 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1204 и превысило 328,6 тыс. Об этом 25 января сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

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«Зарегистрированы 328 635 человек с положительным тестом (на коронавирусную инфекцию)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что за это же время в республике было зафиксировано девять скончавшихся от COVID-19 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 1658.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 244 171 человек вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии было проведено 4 375 265 тестов на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии было выявлено 1752 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.