Абакан, , 14:15 — REGNUM Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Хакасии — 97-летняя женщина и 57-летний мужчина. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 января в правительстве республики.

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За весь период пандемии в Хакасии умерли 370 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 января в Хакасии выявлен 20 061 носитель коронавируса, выздоровел 18 341 человек.

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