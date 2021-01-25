Ашхабад, , 14:14 — REGNUM Самолет российской авиакомпании S7 совершил чартерный авиарейс из Ашхабада в Москву, сообщили в пресс-службе российского посольства в Туркмении.

На борту самолета разместились 177 человек. Чартерный авиарейс, организованный посольством России, стал шестым после приостановки регулярного воздушного сообщения в марте 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря авиакомпания Turkish Airlines запустила чартерный авиарейс Туркменабад — Стамбул для вывоза граждан Турции из Туркмении. Стоимость билета составила $550.

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