Житомир, Украина, , 14:15 — REGNUM В украинском городе Житомир участники акции протеста против повышения тарифов ворвались в здание горсовета. Об этом сообщил 25 января Telegram-канал PavlovskyNews.

По словам журналистов, в зале горсовет находится мэр города Сергей Сухомлин. Люди требуют от него повлиять на власти Украины и снизить цены на коммунальные услуги. Часть жителей Житомира выступает против строительства высотного дома на улице Героев-десантников.

Отметим, акции протеста проходят также в Киевской, Полтавской, Херсонской, Житомирской и Харьковской областях.

Напомним, ранее жители Житомира, недовольные завышенными тарифами, уже врывалась в здание областного совета.

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