Владимир, , 14:53 — REGNUM Заявление заместителя главного врача по клинико-экспертной работе городской станции скорой помощи Олега Сорокина о том, что во Владивостоке машины скорой помощи стояли в пробках из-за несогласованного митинга, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 25 января в социальной сети Facebook.

«Что происходит с людьми? Готовы за бездельника впрягаться в любые авантюры и протесты. Идиоты малолетние! Всем ремня и штрафы их родителям», — пишет Irine I.

Многие пользователи оказались возмущены сложившейся во Владивостоке ситуации. Они уверены, что те личности, которые создали проблемы с доступом карет скорой помощи, должны быть финансово наказаны.

«Впаять иски всем смутьянам. Вызов, наверное, где-то 5 тысяч, плюс моральный ущерб 15 тысяч. И так от каждого вызова в скорой помощи, где не смогли оказать вовремя помощь. Это если никто не умер», — считает Дмитрий Т.

Некоторые комментаторы отметили, что в городе помимо центральной улицы есть и другие способы добраться на источник вызова скорой помощи.

«Очень много дорог в объезд везде, во всех городах», — написала Ольга Д.

Нашлись и те, кто указал на то, что причиной задержки скорых лежит не в протестных акциях, а в том, что бригад скорой попросту не хватает.

«А ко мне в Подмосковье без всяких протестов, ночью, когда нет пробок, Скорая ехала 7 часов», — сообщил Кирилл Л.

Напомним, 25 января заместитель главного врача по клинико-экспертной работе городской станции скорой помощи Олег Сорокин заявил о том, что во Владивостоке машины скорой помощи стояли в пробках из-за несогласованного митинга.