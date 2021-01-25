Уфа, , 14:13 — REGNUM Пять очагов бешенства животных были зафиксированы в прошлом году в Башкирии. Об этом 25 января сообщил начальник управления ветеринарии Башкирии Азат Зиганшин на оперативном совещании в правительстве региона.

По его словам, бешенство было выявлено у двух волков и трех собак в Чишминском, Дуванском и Белорецком районах. Для недопущения распространения бешенства, среди хозяйственных и домашних животных проводится вакцинация.

Он также сообщил, что в четвертом квартале 2020 года в соседних с Башкирией регионах ухудшилась обстановка по африканской чуме свиней и гриппу птиц. Так, в ноябре вирус высокопатогенного гриппа птиц был выявлен в пяти километрах от границы с Бакалинским районом в Муслюмовском районе Татарии. При этом в Самарской области в 2020 году было зафиксировано свыше 100 случаев африканской чумы свиней.

Для недопущения распространения этого опасного заболевания в Башкирии охотничьи бригады проводят ежедневные рейды. В республике организовали подкормку диких кабанов, для того, чтобы они концентрировались подальше от свинокомплексов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии рассказали об угрозе заноса вируса африканской чумы свиней