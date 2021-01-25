Махачкала, , 14:08 — REGNUM В Дагестане за прошедшие сутки коронавирус подтвержден у 139 человек. Это наименьший показатель за последние месяцы, сообщили 25 января в федеральном оперативном штабе.

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Общее число заразившихся достигло 27 352 человек. Из них сумели справиться с болезнью 24 116 пациентов (+148 за сутки).

Число случаев летального исхода увеличилось за последний день на один. Всего с начала 2021 года в Дагестане умерли от последствий заражения коронавирусной инфекцией 100 жителей республики.

Как сообщили в минздраве региона, в Дагестане открыты 54 пункта вакцинации от коронавируса. Общее число привитых уже составило более 620 человек.

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