Минск, , 14:09 — REGNUM Внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности стартовала в Вооруженных силах (ВС) Белоруссии. Об этом 25 января сообщает белорусское минобороны.

«25 января по распоряжению министра обороны Республики Беларусь под руководством начальника Генерального штаба — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь начата комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности вооруженных сил», — говорится в сообщении.

Также указывается, что главной целью данного мероприятия является проверка и повышение уровня боевой и мобилизационной готовности, а также способности соединений и воинских частей ВС республики по выполнению задач в современных условиях.

Кроме этого, отмечается, что в ходе внезапной проверки войска будут проводить свои действия практически на всех полигонах ВС и отдельных участках местности, а также в различных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, в настоящее время в Белоруссии все готово для того, чтобы ввести биометрические паспорта.