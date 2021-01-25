Джакарта, 25 января 2021, 14:02 — REGNUM Национальная полиция Индонезии распределила 174 620 продуктовых наборов и 3,2 млрд индонезийских рупий среди пострадавших от стихийных бедствий в Западном Сулавеси и Южном Калимантане, сообщает Antara.
Полиция Индонезии оказала помощь нескольким районам, пострадавшим от стихийного бедствия.
Пострадавшим передали 12 тысяч ящиков с детским инвентарем, палатки, маты, ящики, генераторы, 12 млн защитных масок, 38 тысяч ящиков с лекарствами и 42 тысячи ящиков с одеждой.
Жителям, пострадавшим в результате извержения вулкана Мерапи, полиция Центральной Явы передала 1432 пакетов с предметами первой необходимости.
Напомним, в начале 2021 года Индонезия пострадала от стихийных бедствий в нескольких районах, включая оползни в Сумеданге, наводнения в Южном Калимантане, землетрясения в Западном Сулавеси и извержения вулканов Мерапи, Синабунг и Семеру.
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