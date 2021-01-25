Москва, , 14:03 — REGNUM Смерть стендап-комика и актёра Александра Шаляпина в Москве, который, по информации ряда СМИ, покончил с собой, вызвала возникновение множества комментариев в интернете. Пользователи выразили своё мнение 25 января в социальной сети Facebook.

«Очень жаль! Мне нравились его выступления в стендапе! Талантливый был комик», — считает Timur M.

Многие пользователи крайне позитивно отозвались о творчестве Шаляпина. Некоторые из них отметили, что были на его выступлениях и очень жалеют, что комика не стало.

«Мальчиком помню Александра, радовалась, что всё у него складывается в карьере. Как жаль!», — поделилась Елена С.

Ряд пользователей оказались в шоке о того, что человек, который занимался юмором, оказался во власти депрессии. Они считают, что к творческим людям надо относиться с большим вниманием, иначе можно упустить из вида серьёзные психические проблемы, которые могут привести к трагедии.

«Жить и заниматься позитивом, а умереть от депрессии! Ужас! Царство небесное», — пишет Ramil C.

Другие пользователи призвали быть чуткими к своим близким. Порой, отмечают они, достаточно проявления заботы и внимания, чтобы человек, который задумал расстаться с жизнь, отказался от данного решения.

«Зачем?! Очень жаль, что у молодых людей возникает такое состояние — бессмысленности или бесцельности существования. И вдвойне жаль, что живущие с ними не чувствуют этого. А ещё, что никого не оказалось рядом. Может быть, достаточно было нескольких минут, чтобы человек отогнал такие мысли о необратимом. Жаль», — написал Джой В.

Напомним, 25 января в Москве на 42-м году жизни скончался стендап-комик и актёр Александр Шаляпин, который, по информации ряда СМИ, покончил с собой.