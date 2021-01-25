Магас, , 13:54 — REGNUM В Ингушетии число заразившихся коронавирусом снижается рекордными темпами. За минувшие сутки была подтверждена инфекция лишь у 45 человек, сообщили 25 января в федеральном оперативном штабе.

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Общее число носителей инфекции за все время пандемии достигло 13 706 человек, вылечились из них 11 843 пациента, в том числе 26 — за прошедший день. Число случаев летального исхода в Ингушетии составляет на 25 января 156 человек.

В настоящее время находятся в больницах 277 человек, в том числе 119 пациентов старше 65 лет. В тяжелом состоянии в реанимациях остаются 23 пациента, семерым потребовалось подключение в аппаратам ИВЛ.

В виду относительно удовлетворительного состояния 488 пациентов проходятлечение амбулаторно под контролем медиков.