Москва, , 14:03 — REGNUM Многие пациенты жалуются на потерю вкуса и обоняния при COVID-19, у некоторых эти чувства не восстанавливаются даже спустя месяцы после выздоровления. Невролог, нейрофизиолог Александр Будик в интервью радио Sputnik 25 января предложил определённым образом тренировать органы чувств.

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Пока специалисты не выяснили, из-за чего после заражения коронавирусом у многих пропадает восприятие вкусов и запахов. Одна из версий — нарушение состава слюны, другая — повреждение рецепторов, пояснил врач.

«Либо повреждаются чувствительные клетки, которые воспринимают обонятельные вещества, и слизистая повреждается. Либо повреждаются нервы, проводники, по которым бежит информация о воспринятом обонятельном ощущении», — сказал Будик.

Чтобы снова чувствовать вкусы и запахи, специалист посоветовал каждый день по 20 секунд вдыхать сильные ароматы: гвоздики, чеснока, кардамона, корицы. Упражнение нужно повторять несколько раз в день, оно заставит нужные органы активно работать.

К органу направляется повышенное внимание, туда идут все ресурсы. Также можно закапывать в нос раствор витамина А и употреблять в течение недели омегу-3. Так как нарушения вкуса и запаха связаны, восстанавливаться эти способности будут вместе, добавил он.