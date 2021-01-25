Саранск, , 13:49 — REGNUM В Мордовию в минувшие выходные поступила партия вакцин от коронавируса в объеме около 15 тыс. доз. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Записаться на вакцинацию в республике можно двумя способами. Граждане могут заполнить заявление на портале Госуслуг. В поликлиниках и амбулаториях формируются списки жителей республики с хроническими заболеваниями, людей старше 55 лет, а также медиков и педагогов.

В начале февраля ожидается поставка в республику еще около 18 тыс. доз вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, для проведения вакцинации от коронавируса в республике подготовили 40 стационарных пунктов. Также готовы 17 мобильных точек для прививочной кампании.

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