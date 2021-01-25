Пермь, , 13:50 — REGNUM В Пермском крае вакцинация от коронавирусной инфекции проходит, а соответствии с графиком и ранее поданным заявкам от граждан на иммунизацию. В настоящее израсходовано более 70% из 8542 доз препарата, доставленных в Прикамье, сообщает 25 января пресс-служба краевой администрации.

Вакцинация Mzur.ru

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Стоит отметить, ранее местные СМИ распространили информацию о возникшем дефиците вакцины.

По данным минздрава, в регионе уже сформированы заявки на имеющуюся партию препарата, следующий этап записи на прививку начнется при поступлении новой партии, которая ожидается в конце января. Интенсивность вакцинации напрямую связана с объемом поступающих поставок вакцины.

«Да, в ряде учреждений запись сформирована на две недели вперед. Но это обычный рабочий процесс. Здесь, как и при других прививочных кампаниях, все зависит от ритмичности и объемов поставки нам вакцины», — сказала и.о. министра здравоохранения Анастасия Крутень.

Напомним, массовая вакцинация населения началась с 18 января. Прививку можно было сделать в четырех медучреждения. На сегодняшний день процедура возможна в 21 медицинском учреждении, постепенно перечень увеличится до 48.

В Минздраве обращают особое внимание, что интенсивность вакцинации напрямую связана с объемом поставок вакцины, поступающей в регионы. В Пермском крае уже сформированы заявки на имеющуюся партию, следующий этап записи на прививку начнется при поступлении новой партии, которая ожидается в конце января.

» Да, в ряде учреждений запись сформирована на две недели вперед. Но это обычный рабочий процесс. Здесь, как и при других прививочных кампаниях, все зависит от ритмичности и объемов поставки нам вакцины», — сказала и.о. министра здравоохранения Анастасия Крутень.