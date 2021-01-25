Екатеринбург, , 13:49 — REGNUM Пресс-секретарю экс-схимонаха Сергия (Романова), его помощнику Всеволоду Могучеву дали ещё 15 суток административного ареста. Об этом сообщили журналистам в Верхнепышминском городском суде.

Могучева арестовали за возбуждение ненависти.

Помощник Романова был задержан ещё 28 декабря 2020 года. Нынешний арест для Могучева — уже третий с того времени. Первый раз ему дали 15 суток за неповиновение полицейским, потом — ещё столько же за возбуждение ненависти.

Как сообщало ИА REGNUM, сам бывший схимонах сейчас находится под арестом в Москве. Романов обвиняется по трём статьям УК РФ.

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