Чебоксары, , 13:45 — REGNUM После потепления в Чувашии ожидается новая волна похолодания, к которой добавится гололедица. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

В республике в ночь с 25 на 26 января прогнозируется −1…−6 градусов мороза. Осадки ожидаются 27 января, при этом не исключается ледяной дождь. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

По предварительным данным, 28 января выглянет солнце, осадки не прогнозируются, температура составит −3…−8 градусов мороза. Обильные снегопады ожидаются 30 — 31 января, в том числе в Чебоксарах высота сугробов может вырасти на 3 — 5 сантиметров.

Отметим, что в Чувашии 24 января объявлялся жёлтый уровень погодной опасности: гололёд, туман при видимости 500 метров и менее. Аналогичные погодные условия наблюдались в ночь с 23 на 24 января.