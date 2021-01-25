Саранск, , 13:42 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Женщина 1935 года рождения поступила в Мордовскую республиканскую центральную клиническую больницу с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Осложнение — двусторонняя нижнедолевая полисегментарная вирусная пневмония, ишемический инфаркт. В числе сопутствующих патологий —гипертоническая болезнь, а также ишемическая болезнь сердца.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 128 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 января в регионе выявили 82 новых случая заражения коронавирусом. Накануне был выявлен 81 новый носитель SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 15 577 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2455 человек.