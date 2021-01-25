Москва, 25 января 2021, 13:38 — REGNUM Три самых востребованных отрасли для трудоустройства молодежи — образование, государственная служба и строительство. Это показали результаты совместного исследования проекта «Профстажировки 2.0» и карьерного центра ДОМ.РФ. Оно проводилось с целью определить, чем студенты и молодые специалисты руководствуются при выборе работодателя, какой функционал является для них наиболее привлекательным и в каких отраслях они хотят строить карьеру. В опросе приняли участие 359 респондентов в возрасте от 18 до 35 лет — аудитория проекта «Профстажировки 2.0», реализуемого президентской платформой «Россия — страна возможностей» совместно с Общероссийским народным фронтом.
Опрос показал, что больше всего при выборе работы молодежь ориентируется на высокий уровень заработной платы (69,6%), но это не означает, что оценивается только этот показатель. Также значимыми факторами являются уникальные, интересные проекты (38,4%), стабильность и надежность (37,3%), дружелюбная рабочая атмосфера (34,5%), смысл и ценность работы (31,8%), баланс работы и личной жизни (27,9%).
Интересно, что гибкий график работы здесь отметили 15,3%, поощрение инициативы сотрудников — 12,8%. Гораздо меньше студенты и молодые специалисты ориентируются, например, на престиж позиции (6,4%) и прозрачность принятия решений в компании (4,2%).
Очевидно, что большинство студентов настроены на развитие в управленческой сфере, но при этом креативные профессии, которые предполагают больше свободы, стремительно завоевывают позиции. Работа, связанная со стратегией и организационным развитием — самый популярный (40,9%) ответ на вопрос, в какой сфере они хотели бы работать. 36,2% интересует креатив, дизайн и копирайтинг, а 33,1% — управление проектами. В пятерку самых востребованных сфер также вошли проектный менеджмент (33,1%) и финансы (24,8%).
ТОП-3 самых привлекательных отраслей, в которых хотелось бы работать, составили: образование (30,1%), государственная служба (25,3%) и строительство (24,2%). Далее следуют искусство, культура и развлечения (21,2%), а также информационные технологии (15,3%).
Он также отметил, что на платформе проекта «Профстажировки 2.0» широко представлены кейсы по всем отраслям, а опыт участия ДОМ. РФ в конкурсе студенческих работ показал, насколько интересен и актуален для компаний-работодателей формат взаимодействия со студенческой аудиторией через решение практических задач.
По его словам, в дальнейших планах проекта запустить подобные опросы с другими крупными партнерами-работодателями, чтобы изучить запросы молодежи по всем отраслям.
По итогам первого сезона конкурса студенческих работ «Профстажировки 2.0» победителями стали 505 студентов, а второго — 636. Всего на платформе проекта размещено 4790 кейсов от 1415 работодателей, в числе которых Минстрой России, Фонд содействия реформированию ЖКХ, региональные правительства, банки, работающие с застройщиками, и многие другие организации.
Проект «Профстажировки 2.0» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».