Москва, , 13:38 — REGNUM Три самых востребованных отрасли для трудоустройства молодежи — образование, государственная служба и строительство. Это показали результаты совместного исследования проекта «Профстажировки 2.0» и карьерного центра ДОМ.РФ. Оно проводилось с целью определить, чем студенты и молодые специалисты руководствуются при выборе работодателя, какой функционал является для них наиболее привлекательным и в каких отраслях они хотят строить карьеру. В опросе приняли участие 359 респондентов в возрасте от 18 до 35 лет — аудитория проекта «Профстажировки 2.0», реализуемого президентской платформой «Россия — страна возможностей» совместно с Общероссийским народным фронтом.

Опрос показал, что больше всего при выборе работы молодежь ориентируется на высокий уровень заработной платы (69,6%), но это не означает, что оценивается только этот показатель. Также значимыми факторами являются уникальные, интересные проекты (38,4%), стабильность и надежность (37,3%), дружелюбная рабочая атмосфера (34,5%), смысл и ценность работы (31,8%), баланс работы и личной жизни (27,9%).

Интересно, что гибкий график работы здесь отметили 15,3%, поощрение инициативы сотрудников — 12,8%. Гораздо меньше студенты и молодые специалисты ориентируются, например, на престиж позиции (6,4%) и прозрачность принятия решений в компании (4,2%).

Очевидно, что большинство студентов настроены на развитие в управленческой сфере, но при этом креативные профессии, которые предполагают больше свободы, стремительно завоевывают позиции. Работа, связанная со стратегией и организационным развитием — самый популярный (40,9%) ответ на вопрос, в какой сфере они хотели бы работать. 36,2% интересует креатив, дизайн и копирайтинг, а 33,1% — управление проектами. В пятерку самых востребованных сфер также вошли проектный менеджмент (33,1%) и финансы (24,8%).

«Студенты и молодые специалисты без опыта работы часто не знают, чем хотят заниматься и какие задачи выполнять в компании, поэтому выбирают наиболее абстрактные функции, которые не подразумевают под собой конкретный список задач. Чаще всего выбранные функции дают возможность для творчества и понимание того, чем хотелось бы заниматься в дальнейшем», — говорится в исследовании.

ТОП-3 самых привлекательных отраслей, в которых хотелось бы работать, составили: образование (30,1%), государственная служба (25,3%) и строительство (24,2%). Далее следуют искусство, культура и развлечения (21,2%), а также информационные технологии (15,3%).

«Большой охват проекта «Профстажировки 2.0» дает возможность всесторонне изучить компетенции и предпочтения наших потенциальных сотрудников. Классическое вузовское образование сфокусировано на формировании у студентов фундамента знаний и не дает им представление о реальных запросах работодателей и трудовых процессах в рабочем коллективе. Поэтому большинство выпускников без опыта работы выбирают факторы, важные для адаптации, но не связанные с карьерным и профессиональным ростом. Например, возможность карьерного роста выбрал всего лишь каждый пятый опрошенный, в то время как по результатам опроса среди уже сформировавшихся специалистов, этот фактор указывает каждый второй (47%). По этой же причине молодые специалисты выбирают максимально обобщенные сферы стартовой карьеры, без углубления в конкретные сегменты рынка. Недостаточная профессиональная ориентированность обучения приводит к сложностям при выборе стартовой отрасли в карьере — сразу после завершения обучения. На основании данных исследования в ближайшее время мы будем запускать новые образовательные инициативы», — рассказал директор по персоналу и операционной эффективности ДОМ. РФ Алексей Первенцев.

Он также отметил, что на платформе проекта «Профстажировки 2.0» широко представлены кейсы по всем отраслям, а опыт участия ДОМ. РФ в конкурсе студенческих работ показал, насколько интересен и актуален для компаний-работодателей формат взаимодействия со студенческой аудиторией через решение практических задач.

«Это весомая часть комплексной работы с молодыми специалистами для повышения осведомленности не только о работе компании и карьерных возможностях, но и об отрасли в целом», — добавил Алексей Первенцев.

«Наше совместное с ДОМ. РФ исследование важно как для строительной отрасли, так и для смежных отраслей. Уверен, что оно поможет скорректировать представление hr-специалистов о кадровых запросах молодежи, интересы и предпочтения которой стремительно меняются. Для нас, как для проекта, это исследование тоже важно, так как показывает, какие сферы, а значит и темы кейсов, будут наиболее востребованы среди наших участников. Мы стараемся идти в ногу со временем и создавать для них новые, а главное эффективные социальные лифты. К примеру, совместно с Минстроем России мы запустили проект «Молодежная смена». Этой весной 15 финалистов конкурса — студентов из Москвы и регионов пройдут уникальную 45-дневную стажировку в молодежном «дубле» департамента градостроительной деятельности и архитектуры, — рассказал руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Илья Семин.

По его словам, в дальнейших планах проекта запустить подобные опросы с другими крупными партнерами-работодателями, чтобы изучить запросы молодежи по всем отраслям.

По итогам первого сезона конкурса студенческих работ «Профстажировки 2.0» победителями стали 505 студентов, а второго — 636. Всего на платформе проекта размещено 4790 кейсов от 1415 работодателей, в числе которых Минстрой России, Фонд содействия реформированию ЖКХ, региональные правительства, банки, работающие с застройщиками, и многие другие организации.

Проект «Профстажировки 2.0» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».