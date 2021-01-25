Саранск, , 13:38 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 25 января выявили 82 новых случая заражения коронавирусом. Накануне был выявлен 81 новый носитель SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 15 577 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписан 71 человек, всего с начала пандемии выздоровели 12 994 жителя Мордовии. 128 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки скончался один житель республики. Накануне в регионе было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2455 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 24 января в инфекционных стационарах республики лечение получали 1593 человека, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2151 человека.