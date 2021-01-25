Владикавказ, , 13:38 — REGNUM В Северной Осетии разоблачили организованную преступную группу, которая похитила у государства 7,5 млн рублей при утилизации отходов вредного производства. В группу входили трое жителей города Владикавказа и их сообщник из Краснодарского края, сообщили 25 января в пресс-службе МВД по региону.

Злоумышленники с помощью разработанной преступной схемы в период с апреля 2017 года по июль 2018 года похищали бюджетные средства, которые им выплачивались как исполнителям госконтракта по утилизации отходов оксида цинка.

Лидером ОПГ являлся 60-летний уроженец города Ардона. В качестве индивидуальных предпринимателей члены преступной группы предоставляли в управление Росимущества поддельные документы о том, что якобы исполняют свои обязательства по контракту, на самом деле вовсе не пытаясь этого делать.

По факту хищения было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, подделке документов, легализации денежных средств, полученных преступным путем. В настоящее время суд назначил всем обвиняемым наказание в виде трех лет лишения свободы каждому.

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