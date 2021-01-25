Лондон, , 13:35 — REGNUM Британскому военнослужащему удавалось в течение нескольких недель скрывать на военной авиабазе Королевского военно-морского флота в Йовилтоне, графство Сомерсет, свою иностранную подругу. Об этом сообщает The Sun.

Известно, что молодой человек привёз девушку — уроженку одной из стран Востока, с которой он познакомился в 2019 году, в багажнике автомобиля после рождественского отпуска. Всё это время он прятал её в шкафу. Женщину выдал запах её духов. Обнаружили непрошеную гостью офицеры, которые вскрыли дверь в комнату лётчика. Она пряталась за одеждой военного в шкафу.

Женщину вывели с территории базы, после чего она немедленно покинула Великобританию.

Мужчина опроверг доводы о том, что его подруга, которая жила в Европе и получила гражданство Нидерландов, является шпионкой. Однако источник в службе безопасности пояснил, что женщина находилась на базе незаконно и могла получить доступ к секретной информации. Он подчеркнул, что военного могли заманить в «любовную ловушку».

В настоящее время ведётся расследование.