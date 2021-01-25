Москва, , 13:37 — REGNUM В результате назначения некоторых препаратов у переболевших COVID-19 в тяжелой форме антитела могут вырабатываться слабо. Об этом 25 января сообщил журналистам профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

Реанимационное отделение для больных COVID-19 Александр Куликов © ИА REGNUM

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"Сейчас мы наблюдаем иной раз, что человек болеет тяжело, а антитела у него не очень высокие, это связано обычно с лечением», — заявил он.

Также Малышев рассказал, что первый раз медики столкнулись с таким явлением, когда наблюдали за больными после свиного гриппа и уточнил, что у принимающих антивирусные препараты, количество вырабатывающихся защитных антител может быть значительно меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что переболевшие COVID-19 должны вакцинироваться от этой болезни не ранее чем через полгода после её окончания.