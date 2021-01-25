Ижевск, , 13:32 — REGNUM По состоянию на 25 января в Удмуртии вакцинацию от коронавируса первым компонентом препарата прошли 4495 человек, из них 750 граждан получили оба компонента вакцины. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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В числе вакцинированных — 1325 медицинских работников, 85 работников образования, 10 работников социальных учреждений.

Прививку получили также 2720 жителей республики с хроническими заболеваниями, в их числе 850 человек старше 65 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение прошлой недели впервые привились от коронавируса 2208 граждан. Первая партия вакцины, поступившая в республику, реализована более чем на 80%. Всего в Удмуртию было поставлено 5442 дозы вакцины.

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