Депутат Рады назвал позицию Киева по вакцине «Спутник V» безответственной
Позиция властей Украины, отказывающихся от использования российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», является безответственной. Такое мнение 25 января высказал депутат украинской Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич во время заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций.
Британские власти назвали сроки возможного снятия ряда ограничений
Возможность ослабления ряда ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, может быть рассмотрена в Великобритании во второй половине февраля. Об этом заявил 25 января премьер-министр страны Борис Джонсон, сообщает Sky News.
Премьер-министр Нидерландов высказался об акциях протеста из-за карантина
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который в скором времени покидает данный пост, высказал свое мнение по поводу протестов, прошедших в стране из-за введения жестких ограничительных мер, связанных с COVID-19. Его слова 25 января приводит телеканал NOS.
В Кении за сутки выявили 85 новых носителей коронавируса
В Кении зарегистрировали 85 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки.
Представители Южной Кореи и Узбекистана обсудили вопросы сотрудничества
Министр стратегии и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги провел 25 января видео-встречу с вице-премьером, министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства стратегии и финансов.
В Грузии за сутки оштрафовали более 700 человек из-за пандемии
Сотрудники полиции в Грузии за прошедшие сутки выписали 729 штрафов за неисполнение мер по профилактике пандемии. Об этом 25 января сообщает пресс-служба МВД Грузии.
В Белоруссии за сутки выявили свыше 1 тыс. носителей коронавируса
Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1204 и превысило 328,6 тыс. Об этом 25 января сообщает пресс-служба белорусского минздрава.
Во Французской Гвиане полицейские разогнали участников карнавала
Префектура административного центра Французской Гвианы, города Кайенна, сообщила, что, несмотря на карантин, введенный на заморской территории Франции для предотвращения распространения коронавируса, 250 человек приняли участие в традиционном карнавале в пригороде Кайенны Ремир-Монжоли. Об этом в понедельник, 25 января, передает France Info.
Как уточняют журналисты, для разгона участников карнавала полиция применила слезоточивый газ.
Напомним, 25 января председатель французского Сената Жерар Ларше призвал «перепробовать» другие меры по борьбе с распространением коронавируса во Франции прежде, чем вводить третий на территории страны карантин, который может привести к «драматическим» и «гуманитарным последствиям».
В Южной Корее перенесли встречу по вопросам миротворчества ООН на декабрь
Встреча по вопросам миротворчества ООН на уровне министров обороны и министров иностранных дел, которая должна была пройти в Южной Корее в апреле текущего года, перенесена на декабрь из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства и министерства обороны.
Российских саночников допустили до участия в ЧМ в полном составе
Сборная России по санному спорту допущена в полном составе к участию в чемпионате мира. Об этом 25 января сообщил главный тренер команды Сергей Чудинов.
В Мали назвали сроки начала вакцинации от COVID-19
В Мали планируют закупить более 8,4 миллионов доз вакцины от COVID-19 и начать кампанию вакцинации в апреле. Об этом сообщает BBC Africa.
В Бахрейне одобрили вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca
Власти Бахрейна одобрили использование вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca. Об этом 25 января сообщил телеканал Sky News Arabia.
«На сегодняшний день, на мой взгляд, очевидно: не все страны имеют возможность предоставить возможность вакцинации, не все страны располагают тем арсеналом, которым располагает, например, Россия, и любого рода паспорта ограничивают международное передвижение людей, что, на наш взгляд, является сейчас недопустимым», — сказала Татьяна Голикова.
По ее словам, Евросоюз обсуждает подобные инициативы, но это, скорее, документы, которые бы действовали для стран, где бывает много туристов, и «они пытаются таким образом обезопасить себя и обезопасить тех людей, которые к ним приезжают».
«Комитет по чрезвычайным ситуациям международных медико-санитарных правил ВОЗ, который заседал на прошлой неделе, принял решение о нецелесообразности сейчас введения каких-либо документов, которые ограничивают перемещение людей», — напомнила вице-премьер.
Введение единого международного сертификата о вакцинации от коронавируса COVID-19 маловероятно, так как странам сложно договориться по этому вопросу, заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в интервью программе «Вести в субботу» на «Россия 24» (ВГТРК).
«Скорее, второе. Невозможно согласовать по определению. Ведь не случайно Всемирная организация здравоохранения имеет только один международный сертификат — сертификат желтая лихорадка, именно потому, что очень сложно», — сказала Голикова.
В Париже беженцы «захватили» здание заброшенной начальной школы
В Париже около 300 беженцев самовольно расположились в здании бывшей начальной школы, чтобы потребовать от мэрии столицы Франции"убежища от холода и пандемии». Об этом в пятницу, 25 января, сообщает Le Figaro.
Представители США и Южной Кореи обсудили двустороннее сотрудничество
Глава Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Со Хун провел 23 января телефонные переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщает DongA Ilbo со ссылкой на представителя администрации южнокорейского президента Кан Мин Сока. По его словам, представители двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, включая поддержание мира на Корейском полуострове. Кроме того, Со Хун и Салливан также обсудили региональные и глобальные проблемы, включая пандемию коронавируса, восстановление экономики, кибербезопасность и изменение климата.