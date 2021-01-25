Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире стремительно растёт и приближается к 100 млн. По данным на 25 января, число летальных исходов превысило 2,14 млн. Лидерами по числу заражений являются США, Индия, Бразилия. Россия — на четвёртом месте. На фоне роста заражений и смертности в мире развернулась «война вакцин» и встал вопрос о «паспортах вакцинации».

Подробности о событиях в мире, охваченном пандемией, — в трансляции ИА REGNUM.