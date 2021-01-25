Тамбов, , 13:29 — REGNUM В Тамбовской области 25 января подтверждено 158 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрированы 21 тыс. 622 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 19 тыс. 963 пациента, в том числе 167 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 253 человека.